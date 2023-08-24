Как спасти авто от последствий потопа: советы опытных экспертов

Помимо угрозы безопасности вождения, затопление может нанести серьезные повреждения автомобилю. Но даже в подобных условиях можно предпринять действия, чтобы минимизировать потенциальные ущербы. Эксперты предоставили полезные рекомендации.

Обход затопленных участков Если возможно, следует предпочесть объезд затопленных улиц. Важно избегать низин и областей, где стекает вода. Хотя это может потребовать дополнительного времени, ваш автомобиль останется в сохранности.

Вождение с осторожностью Двигаясь в затопленной местности, сохраняйте низкую скорость. Высокая скорость может создать волну, которая приведет к попаданию влаги в важные части автомобиля. Одной из неприятных последствий такой ситуации может быть поломка электроусилителя руля, что сделает управление автомобилем затруднительным.

Предотвращение попадания воды Защитите свой автомобиль от попадания воды в салон и двигатель. Вода может вызвать неприятные запахи и серьезные повреждения. Следовательно, избегайте въезда на подтопленные участки дорог.