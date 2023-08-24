4 простых способа определить реальный пробег автомобиля: советы экспертов

19:28 2023-08-24

Как покупатель автомобиля, важно учитывать, что некоторые продавцы могут использовать хитрость, называемую "скручиванием" пробега, чтобы замаскировать истинный пробег машины и продать её по завышенной цене.

Тем не менее, существует несколько простых способов, которые позволяют более точно определить настоящий километраж авто. Вот четыре из них:

  1. Анализ документов Просмотрите документы, включая сервисную историю автомобиля. Отметьте даты технического обслуживания и ремонтов. Эти записи помогут вам оценить реальный пробег машины. Также обратитесь к продавцу и узнайте, сколько километров в среднем автомобиль проезжал ежегодно.

  2. Использование онлайн-сервисов Существуют онлайн-сервисы, которые позволяют проверить историю автомобиля по VIN-коду. Некоторые из них могут предоставить информацию о пробеге машины. Однако учтите, что эти услуги могут быть платными и не всегда доступны для всех автомобилей.

  3. Поиск в базах данных Проверьте архивы объявлений о продаже аналогичных машин. Если вы обнаружите, что предыдущие объявления указывают на меньший пробег, чем текущий, это может быть признаком манипуляций с одометром.

  4. Компьютерная диагностика Обратитесь в специализированную автомастерскую для компьютерной диагностики автомобиля. Это позволит получить доступ к электронным записям о состоянии авто и его пробеге, которые могут помочь выявить несоответствия.

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