4 простых способа определить реальный пробег автомобиля: советы экспертов

Тем не менее, существует несколько простых способов, которые позволяют более точно определить настоящий километраж авто. Вот четыре из них:

Анализ документов Просмотрите документы, включая сервисную историю автомобиля. Отметьте даты технического обслуживания и ремонтов. Эти записи помогут вам оценить реальный пробег машины. Также обратитесь к продавцу и узнайте, сколько километров в среднем автомобиль проезжал ежегодно.

Использование онлайн-сервисов Существуют онлайн-сервисы, которые позволяют проверить историю автомобиля по VIN-коду. Некоторые из них могут предоставить информацию о пробеге машины. Однако учтите, что эти услуги могут быть платными и не всегда доступны для всех автомобилей.

Поиск в базах данных Проверьте архивы объявлений о продаже аналогичных машин. Если вы обнаружите, что предыдущие объявления указывают на меньший пробег, чем текущий, это может быть признаком манипуляций с одометром.