Главная ошибка при мойке двигателя: эксперты предупреждают

Однако многие водители совершают грубую ошибку при этом, пытаясь провести мойку силового агрегата самостоятельно.

Эксперты однозначно советуют доверять данное действие только профессионалам из сервисного центра. Это связано с тем, что неправильная мойка может привести к серьезным последствиям.

Даже на станции технического обслуживания существует риск неправильной процедуры, поэтому перед доверием авто специалистам важно внимательно ознакомиться с договором и убедиться, что они несут ответственность за возможные поломки.

Попадание воды на двигатель может вызвать короткое замыкание, так как вода проводит электрический ток. Это может привести к выходу из строя важных деталей. Даже если удалось избежать непосредственных повреждений, вредная жидкость может спровоцировать коррозионные процессы на разъёмах, что с течением времени также вызовет поломки.