Охлобыстин представил роман-сказку о жизни подростков в Тушино

По словам самого Охлобыстина, его роман получил название "Великая Тушинская зга" и повествует о девушках и юношах, проживавших в районе Тушино в 1980-ых годах.

При этом актёр подчеркнул, что своей книгой он хотел выразить любовь к жизни в Тушино, а действия романа происходят между 1988 и 1989 годами. Кроме того, Роман Охлобыстин пояснил значение слова "зга", сообщив, что оно означает некую вспышку просветления.

В конце своего интервью представителям прессы Охлобыстин рекомендовал воспринимать "Великую Тушинскую згу" не иначе как сказку для детей.