Иван Личидов умер в Санкт-Петербурге на 32-ом году жизни

Пресс-служба расположенного в Ижевске Центра современной драматургии и режиссуры сообщает, что на территории Санкт-Петербурга умер 31-летний актёр Иван Личидов. В некрологе Личидова за авторством сотрудников ижевского театрального центра погибшего называют "неординарной личностью" и "культурным менеджером".
Кроме того, в пресс-релизе Центра современной драматургии и режиссуры Ивана Личидова охарактеризовали как педагога и самобытного актёра.
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