Иван Личидов умер в Санкт-Петербурге на 32-ом году жизни

Пресс-служба расположенного в Ижевске Центра современной драматургии и режиссуры сообщает, что на территории Санкт-Петербурга умер 31-летний актёр Иван Личидов. В некрологе Личидова за авторством сотрудников ижевского театрального центра погибшего называют "неординарной личностью" и "культурным менеджером".

Кроме того, в пресс-релизе Центра современной драматургии и режиссуры Ивана Личидова охарактеризовали как педагога и самобытного актёра.