RT: Лобода посетила украинских военных в Донбассе

Светлана Лобода навестила российских военных в зоне проведения СВО, о чем информирует Телеграм-канал RT.

В видео, которое записали во время визита исполнительницы, она примерила бронежилет и оставила собственный автограф на украинском флаге.

Кроме этого, певица порадовала соотечественников своими композициями.

Естественно, что поездка Лободы вызвала возмущения со стороны россиян в Сети, которые обвинили исполнительницу в пиаре.