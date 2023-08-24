RT: Лобода посетила украинских военных в Донбассе

Светлана Лобода навестила российских военных в зоне проведения СВО, о чем информирует Телеграм-канал RT.
В видео, которое записали во время визита исполнительницы, она примерила бронежилет и оставила собственный автограф на украинском флаге.
Кроме этого, певица порадовала соотечественников своими композициями.
Естественно, что поездка Лободы вызвала возмущения со стороны россиян в Сети, которые обвинили исполнительницу в пиаре.
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