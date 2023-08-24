Посвящённую Толкину монету отчеканили в Великобритании

В честь пятидесятилетней годовщины со дня смерти писателя-фэнтезиста Джона Толкина монетный двор Великобритании представил общественности монету номиналом в два фунта стерлингов, которые эквивалентны 2,5 долларам. Монета незамедлительно вызвала повышенный интерес у частных коллекционеров, поскольку на ней выгравирован сам профиль Толкина.

Кроме того, на ребре данной монеты представлена фраза Джона Толкина из книги "Властелин колец", которая дословно переводится как "скитальцы не все пропадают". Изначально данная цитата являлась частью стихотворения.