Шаталин из группы «Алиса» без вести пропал в Санкт-Петербурге

Сын сооснователя музыкального коллектива "Алиса" Андрея Шаталина утверждает, что его отец покинул дом рано утром во вторник, 22 августа. С тех пор музыкант ни разу не вышел на связь с родственниками и друзьями, озадачив поклонников "Алисы" своим загадочным исчезновением в Санкт-Петербурге.

К настоящему моменту поиски Андрея Шаталина продолжаются вот уже два дня, и к ним подключился поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Напомним, что пропавшему Шаталину 63 года.