Как защитить автомобиль от летнего солнца: советы экспертов

Однако даже в этот сезон есть опасности, и одной из них является агрессивное воздействие солнечных лучей на лакокрасочное покрытие. Особенно подвержены риску автомобили тёмных оттенков. Эксперты предоставили два важных совета, которые помогут обезопасить авто от вредного воздействия солнца.

Полировка Для защиты лакокрасочного покрытия существует бюджетный и эффективный метод – полировка с использованием современных полимерных составов. Этот простой процесс поможет сохранить красоту и цвет автомобиля на протяжении всего сезона, а часто и дольше, подчеркнули специалисты. Защитная плёнка Другой способ защиты, даже более эффективный, но более затратный – применение специальной защитной плёнки, которая покрывает поверхность всего автомобиля. Этот метод обладает длительным сроком службы, сохраняя свою эффективность до пяти сезонов, но стоит учесть, что он имеет более высокую цену.