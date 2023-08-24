Как защитить автомобиль от летнего солнца: советы экспертов

Однако даже в этот сезон есть опасности, и одной из них является агрессивное воздействие солнечных лучей на лакокрасочное покрытие. Особенно подвержены риску автомобили тёмных оттенков. Эксперты предоставили два важных совета, которые помогут обезопасить авто от вредного воздействия солнца.
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Полировка Для защиты лакокрасочного покрытия существует бюджетный и эффективный метод – полировка с использованием современных полимерных составов. Этот простой процесс поможет сохранить красоту и цвет автомобиля на протяжении всего сезона, а часто и дольше, подчеркнули специалисты.
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Защитная плёнка Другой способ защиты, даже более эффективный, но более затратный – применение специальной защитной плёнки, которая покрывает поверхность всего автомобиля. Этот метод обладает длительным сроком службы, сохраняя свою эффективность до пяти сезонов, но стоит учесть, что он имеет более высокую цену.
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