Серена Уильямс родила второго ребенка

41-летняя Серена Уильямс поделилась радостной новостью со своими фолловерами в запрещенной сегодня в России соцсети.

У теннисистки родилась дочь, которой дали имя Адира Ривер.

На фото, которым поделилась Серена, она позирует в компании супруга Алексиса Оганяна и старшей наследницы Олимпии.

Счастливая мать держит на руках свою новорожденную дочь.

В числе первых, кто поздравил Уильямс с пополнением в семействе, была модель Наоми Кэмпбелл.