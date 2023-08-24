Серена Уильямс родила второго ребенка

41-летняя Серена Уильямс поделилась радостной новостью со своими фолловерами в запрещенной сегодня в России соцсети.
У теннисистки родилась дочь, которой дали имя Адира Ривер.
На фото, которым поделилась Серена, она позирует в компании супруга Алексиса Оганяна и старшей наследницы Олимпии.
Счастливая мать держит на руках свою новорожденную дочь.
В числе первых, кто поздравил Уильямс с пополнением в семействе, была модель Наоми Кэмпбелл.
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