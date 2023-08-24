Как победить ржавчину на авто: советы опытных специалистов

Неизбежная ржавчина может вынудить обратиться в ремонт, что сопряжено с большими затратами. Тем не менее, остановить процесс коррозии можно самостоятельно, поделились эксперты.

Основной совет - предотвратить доступ кислорода к металлической поверхности авто. Для этой цели идеально подходит специальное химическое средство, известное как «мовиль». Применение его на поверхность кузова позволяет создать защитный слой, который предотвращает дальнейшее распространение коррозии.

Нанесение средства проходит удобно, особенно при использовании специальной трубочки, позволяющей обработать даже труднодоступные места, такие как полости.

Эксперты отмечают, что мовиль останавливает коррозионные процессы путем лишения металла доступа кислорода. Даже на площади, пораженной ржавчиной, средство помогает прекратить её распространение. Однако стоит помнить, что если коррозия уже продвинулась далеко, её полное устранение становится затруднительным.