Сталин сильно удивился, впервые увидев Ленина после двухлетней переписки

В 1903 году Иосиф Джугашвили, впоследствии ставший Сталиным вступил в переписку с будущим вождём пролетариев всех стран Владимиром Лениным.

Общаясь с Лениным исключительно в письменном виде Сталин думал, что его собеседник является человеком внешне грозным и вселяющим уважение.

Уже в 1905 году Иосиф Сталин встретился с Владимиром Лениным на съезде РСДРП в финском Таммерфорсе. Там Сталин обнаружил, что его представления о Ленине существенно расходятся с реальностью: оказалось, что будущий глава СССР был невысок, скромен и разговаривал тихо.

Кроме того, Владимир Ленин пришёл на съезд партии вовремя, хотя Сталин считал, что столь популярный политик имеет право опаздывать.