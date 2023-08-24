Как управлять автомобилем на гравийной дороге: 2 совета экспертов

Однако управление автомобилем на таких участках может быть сложным из-за скользкости и потери сцепления. Специалисты предоставили две рекомендации, которые помогут сделать поездку более безопасной.
Уменьшение давления в шинах
Этот метод позволяет увеличить площадь соприкосновения шин с поверхностью гравия, предотвращая проваливание автомобиля. Для передних колес рекомендуется установить давление в 2,2 атмосферы, а для задних - 2 атмосферы.
Важно не переборщить с уменьшением давления, чтобы избежать съезда резины с обода.
Соблюдение осторожности
При управлении на гравийной дороге автомобиль может проявлять неконтролируемое движение. Поэтому важно избегать высоких скоростей и держать руль мягко. Отсутствие «плавания» автомобиля на гравии делает осторожность особенно важной.
Специалисты также советуют избегать резких маневров и крутых поворотов на гравийных дорогах.
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