Как управлять автомобилем на гравийной дороге: 2 совета экспертов

Однако управление автомобилем на таких участках может быть сложным из-за скользкости и потери сцепления. Специалисты предоставили две рекомендации, которые помогут сделать поездку более безопасной.

Уменьшение давления в шинах

Этот метод позволяет увеличить площадь соприкосновения шин с поверхностью гравия, предотвращая проваливание автомобиля. Для передних колес рекомендуется установить давление в 2,2 атмосферы, а для задних - 2 атмосферы.

Важно не переборщить с уменьшением давления, чтобы избежать съезда резины с обода.

Соблюдение осторожности

При управлении на гравийной дороге автомобиль может проявлять неконтролируемое движение. Поэтому важно избегать высоких скоростей и держать руль мягко. Отсутствие «плавания» автомобиля на гравии делает осторожность особенно важной.

Специалисты также советуют избегать резких маневров и крутых поворотов на гравийных дорогах.