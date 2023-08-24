Шахназаров сообщил, какие картины необходимо снимать в настоящее время

27 августа Россия отмечает День кино.

Накануне праздника режиссер Карен Шахназаров решил рассказать, какое кино считает самым актуальным сегодня. Он отметил документальные ленты.

Глава съемочного процесса отметил, что у подобных проектов особая природа.

К своему огорчению, он не обнаружил ни одной хорошей современной картины такого рода.

Шахназаров напомнил о снятом им фильме "Белый тигр" (2012) о ВОВ, которая перекликается с проблемами нынешнего времени.