Шахназаров сообщил, какие картины необходимо снимать в настоящее время

27 августа Россия отмечает День кино.
Накануне праздника режиссер Карен Шахназаров решил рассказать, какое кино считает самым актуальным сегодня. Он отметил документальные ленты.
Глава съемочного процесса отметил, что у подобных проектов особая природа.
К своему огорчению, он не обнаружил ни одной хорошей современной картины такого рода.
Шахназаров напомнил о снятом им фильме "Белый тигр" (2012) о ВОВ, которая перекликается с проблемами нынешнего времени.
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