Шахназаров сообщил, какие картины необходимо снимать в настоящее время

20:32 2023-08-24

Режиссер Карен Шахназарова убежден, что сейчас самым актуальным является документальное кино.

27 августа Россия отмечает День кино.

Накануне праздника режиссер Карен Шахназаров решил рассказать, какое кино считает самым актуальным сегодня. Он отметил документальные ленты.

Глава съемочного процесса отметил, что у подобных проектов особая природа.

К своему огорчению, он не обнаружил ни одной хорошей современной картины такого рода.

Шахназаров напомнил о снятом им фильме "Белый тигр" (2012) о ВОВ, которая перекликается с проблемами нынешнего времени.

Показать следующие комментарии
Фото