Зайцева рассказала, что ее супруг-американец является патриотом РФ, из-за чего его гнобят в США

Совсем недавно певица Татьяна Зайцева дала большое интервью журналисту Борису Корчевникову, в рамках которого рассказала о своем муже Нике Высоковском, который является представителем США.

Она назвала любимого человека патриотом.

Татьяна рассказала, что ее супруг появился на свет на территории США, но у него русские корни, отсюда и любовь к РФ.

Высоковский поддержал возлюбленную с ситуации с СВО и не намерен с ней возвращаться в Америку.