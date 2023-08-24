Зайцева рассказала, что ее супруг-американец является патриотом РФ, из-за чего его гнобят в США

20:46 2023-08-24

Исполнительница Татьяна Зайцева рассказала, что ее муж-американец нажил себе уйму проблем из-за того, что женат на русской и проживает в Москве.

Совсем недавно певица Татьяна Зайцева дала большое интервью журналисту Борису Корчевникову, в рамках которого рассказала о своем муже Нике Высоковском, который является представителем США.

Она назвала любимого человека патриотом.

Татьяна рассказала, что ее супруг появился на свет на территории США, но у него русские корни, отсюда и любовь к РФ.

Высоковский поддержал возлюбленную с ситуации с СВО и не намерен с ней возвращаться в Америку.

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