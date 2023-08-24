Что делать, если в бак попал некачественный бензин: советы специалистов

Это может привести к серьезным проблемам с двигателем и топливной системой. Чтобы избежать подобных неприятностей, важно быть внимательным на заправках. Однако если ошибка всё-таки случилась, эксперты делятся советами по действиям в этой ситуации.
План действий Первым шагом следует как можно скорее обратиться в автосервис. Лучше всего это делать с помощью буксира или эвакуатора, так как автомобиль, заправленный низкокачественным топливом, не рекомендуется заводить.
Если суррогатное топливо попало в бак, можно попробовать самостоятельно слить его через специальную пробку на бензобаке, но этот метод не всегда эффективен.
Как избежать проблем Для предотвращения заправки плохого топлива стоит выбирать проверенные и надежные АЗС, избегая неизвестных мест.
Качественный бензин обычно не оставляет следов после испарения и имеет характерный запах.
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