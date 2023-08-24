Почему весной может упасть мощность двигателя: объяснение экспертов

В это время весны возникают проблемы, связанные с функционированием двигателя автомобиля.

Специалисты раскрыли причины этих характерных для переходного сезона проблем и предложили советы по их предотвращению. Проблемы с датчиком "лямбда"

Мощность двигателя может уменьшиться, если ранее возникали проблемы с датчиком концентрации кислорода, известным как "лямбда-зонд". Этот датчик служит для контроля топливосмеси и выхлопных газов.

Избежать проблемы можно следить за тем, чтобы датчик не подвергался воздействию воды и грязи, так как весенние лужи могут повредить его нормальное функционирование.

Снижение мощности двигателя также может быть связано с неправильной работой каталитического конвертера, также известного как нейтрализатор. Этот устройство необходимо для снижения токсичности выхлопных газов.

По причине постоянного прогрева двигателя в зимний период, могут возникнуть проблемы с нейтрализатором, что отразится на его работоспособности.

Для предотвращения подобных неполадок, важно регулярно проверять состояние нейтрализатора.