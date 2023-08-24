Константина Меладзе лишили вида на жительство в РФ

Телеграм-канал "Светский хроник" информирует о лишении вида на жительство Константином Меладзе в РФ, а также закрытии им в середине текущего месяца российского бизнеса.

Предпринимательскую деятельность Меладзе остановил в России из-за окончания действия документа, позволяющего ему пребывать здесь.

Последние 1,5 года музыкант вместе со своей женой Верой Брежневой живет в Италии.

Стоит отметить, что никаких резких заявлений в адрес российского государства из уст композитора не звучало, чего не скажешь о его возлюбленной.