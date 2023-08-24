Константина Меладзе лишили вида на жительство в РФ

Телеграм-канал "Светский хроник" информирует о лишении вида на жительство Константином Меладзе в РФ, а также закрытии им в середине текущего месяца российского бизнеса.
Предпринимательскую деятельность Меладзе остановил в России из-за окончания действия документа, позволяющего ему пребывать здесь.
Последние 1,5 года музыкант вместе со своей женой Верой Брежневой живет в Италии.
Стоит отметить, что никаких резких заявлений в адрес российского государства из уст композитора не звучало, чего не скажешь о его возлюбленной.
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