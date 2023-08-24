Автоэксперт назвал главные ошибки при переходе на летнюю резину

Несмотря на то, что это кажется стандартной процедурой, она требует особого внимания.

Изменение погодных условий приводит к более высоким скоростям и менее осторожному вождению, что увеличивает риск дорожных происшествий. Автоэксперт поделился основными ошибками, которые стоит избегать.

Пропуск осмотра Пренебрегать визуальной проверкой шин не стоит. Важно убедиться, что на покрышках нет трещин и износа, а также изучить их состояние.

Отказ от покупки новых шин Если были выявлены проблемы с покрышками, не стоит пытаться их восстановить. Важнее всего - безопасность, поэтому при возникновении даже небольших дефектов лучше приобрести новые шины. Попытка восстановления может снизить надежность и повысить риск аварии.

Не стоит экономить на безопасности, предпочтительнее приобрести качественные новые шины, чем использовать восстановленные или бывшие в употреблении.

Покупка бывших в употреблении шин При покупке подержанных шин также важно быть внимательным. Перед использованием следует тщательно проверить их состояние.