Сябитова пояснила, почему шоу Давай поженимся актуально до сих пор

Долголетие "Давай поженимся" Роза Сябитова объяснила тем, что зрители ругают ведущих, когда не согласны с ними, и радуются, когда все хорошо.

Звезда проекта рассказала, что у участников проекта по-прежнему не пропало желание создавать семьи.

По мнению знаменитости, молодые люди часто не осознают, кто им нужен в качестве второй половинки, как жить вместе.

Известно, что новые выпуски шоу зрители Первого смогут посмотреть уже 28 августа.