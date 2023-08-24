Почему весной нельзя менять моторное масло: эксперты объяснили

Согласно их мнению, весенняя замена масла может даже навредить двигателю.

По мнению специалистов, температурные условия двигателя зимой и летом практически одинаковы, особенно в регионах с умеренным климатом. В этой связи менять масло с разными параметрами вязкости малоцелесообразно.

Более того, слишком вязкое масло может вызвать проблемы. При замене оно может смешаться с остатками старого, что негативно скажется на работе двигателя и в будущем потребует дорогостоящего ремонта.

Совет экспертов – менять масло по накатанному пробегу, а не по сезонам. Особенно это актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в условиях с низкими температурами или в городских пробках. В этом случае рекомендуемый пробег для замены масла можно разделить на два.