5 причин не мыть автомобиль: аргументы от экспертов

Эксперты выявили пять убедительных причин, которые могут стать основой для отказа от похода на автомойку.
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Защита лакокрасочного покрытия: Наличие грязи на поверхности машины может, парадоксально, способствовать сохранению лакокрасочного покрытия. Она может предотвратить царапины и повреждения, так как пешеходы обходят грязные автомобили стороной.
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«Маскировка» дефектов: Грязь может скрыть уже существующие дефекты, такие как царапины и сколы, делая их менее заметными.
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Защита от камер: Грязное авто может затруднить распознавание номерного знака камерами на дороге, что может сэкономить владельцу от штрафов за превышение скорости.
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Защита от угона: Считается, что грязные автомобили менее привлекательны для потенциальных злоумышленников, что может уменьшить риск угона.
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Экономия денег: Посещение автомойки обычно обходится в определенную сумму. Отказ от регулярной мойки может привести к экономии денег.
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