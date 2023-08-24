5 причин не мыть автомобиль: аргументы от экспертов

Эксперты выявили пять убедительных причин, которые могут стать основой для отказа от похода на автомойку.

Защита лакокрасочного покрытия: Наличие грязи на поверхности машины может, парадоксально, способствовать сохранению лакокрасочного покрытия. Она может предотвратить царапины и повреждения, так как пешеходы обходят грязные автомобили стороной.

«Маскировка» дефектов: Грязь может скрыть уже существующие дефекты, такие как царапины и сколы, делая их менее заметными.

Защита от камер: Грязное авто может затруднить распознавание номерного знака камерами на дороге, что может сэкономить владельцу от штрафов за превышение скорости.

Защита от угона: Считается, что грязные автомобили менее привлекательны для потенциальных злоумышленников, что может уменьшить риск угона.