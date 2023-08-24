5 причин не мыть автомобиль: аргументы от экспертов

22:20 2023-08-24

Многие владельцы автомобилей часто отказываются от мытья своих транспортных средств, оправдываясь разными аргументами.

Эксперты выявили пять убедительных причин, которые могут стать основой для отказа от похода на автомойку.

  1. Защита лакокрасочного покрытия: Наличие грязи на поверхности машины может, парадоксально, способствовать сохранению лакокрасочного покрытия. Она может предотвратить царапины и повреждения, так как пешеходы обходят грязные автомобили стороной.

  2. «Маскировка» дефектов: Грязь может скрыть уже существующие дефекты, такие как царапины и сколы, делая их менее заметными.

  3. Защита от камер: Грязное авто может затруднить распознавание номерного знака камерами на дороге, что может сэкономить владельцу от штрафов за превышение скорости.

  4. Защита от угона: Считается, что грязные автомобили менее привлекательны для потенциальных злоумышленников, что может уменьшить риск угона.

  5. Экономия денег: Посещение автомойки обычно обходится в определенную сумму. Отказ от регулярной мойки может привести к экономии денег.

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