Вьетнамские «целующиеся скалы» могут разрушиться из-за рыбацких лодок

По данным телеканала BBC, знаменитые "целующиеся скалы" во вьетнамском проливе Халонг могут обрушиться из-за рыбаков, которые промышляют на лодках неподалёку.

Предполагается, что для избежания разрушения ставших достопримечательностью скал следует запретить лодкам приближаться к ним. Кроме того, рыбацкие лодки возле "целующихся скал" должны двигаться со скоростью около пяти-десяти километров в час.

Немаловажным фактором, влияющим на скорость разрушения "целующихся скал", является повышение уровня моря. Учёные считают, что для замедления деструкции этих скал следует зацементировать их трещины.