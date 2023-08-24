Минское ГАИ остановило мотоцикл с пассажиркой в купальнике в центре города

Инцидент произошёл накануне, как раз в разгар жары. Известно, что мотоциклист и его 21-летняя пассажирка были остановлены "гаишниками" в районе станции метро Немига, поскольку дама ехала по городу будучи облачённой в купальник. Тем не менее, такое объяснение служителей закона не устроило, ввиду чего и водитель, и пассажирка получили штраф за мелкое хулиганство.

Согласно административному кодексу Республики Беларусь, наказание за мелкое хулиганство предполагает штраф в размере двух базовых величин (74 рубля). Водитель "железного коня" также получил серию дополнительных штрафов за нарушение ПДД.