Немков верит в победу Емельяненко в боксёрском поединке с Тайсоном

Ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков, являющийся чемпионом промоушена Bellator в полутяжёлом весе, прокомментировал слухи о возможном поединке между своим наставником и Майком Тайсоном.

По словам Немкова, Емельяненко-старший способен одолеть Тайсона в ринге, поскольку Фёдор несмотря на травмы может проводить спарринги с пятью противниками подряд.

При этом Вадим Немков признал, что во время схваток по борьбе у Емельяненко обостряются старые травмы, из-за чего российский атлет больше не хочет выступать по правилам смешанных единоборств.

Сам же Фёдор Емельяненко ранее предложил провести боксёрский поединок между ним и Тайсоном, подчеркнув, что схватка могла бы стать соглавным событием боя между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.