Как бороться с капустной мухой на грядках: используем старый добрый нафталин

Бывалые дачники советуют бороться с капустной мухой обычным нафталином. Смешиваем его с золой и песком, соблюдая такие пропорции соответственно: 5:1:1.
Такую смесь рассыпаем рядом с капустой, на один кочан идет до 30 г средства.
Если сильно беспокоят слизни и улитки, прогоняем их горчицей. На литр воды добавляем 15 г порошка, 2 большие ложки нашатыря. Обработки делаем вечером.
Крестоцветная блошка боится пихтового масла. На 10 л воды добавляем 15 капель. Получается средство с очень резким запахом, который отгоняет вредителей.
Гусениц можно убрать отваром полыни. На 5 л воды добавляем 500 г полыни, варим полчаса. Потом даем постоять день под крышкой.
Разводим с водой пополам, доливаем 100 мл жидкого мыла. Обрабатываем кочаны.
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