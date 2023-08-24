Чудо-подкормка для ягодных кустов на дачном участке из арбузных корочек

Способ очень простой, никаких особых секретов нет.

Просто берем арбузные корки, мелко нарезаем и бросаем под кусты смородины, крыжовника, жимолости, малины, да вообще под любые ягодные кусты.

Ягоды потом растут, как сумасшедшие, очень много и очень крупно.

В арбузных корках много фосфора и калия, также там есть магний, натрий и много микроэлементов. Такое питание очень пригодится ягодникам.

Можно кормить уже с осени, как начинают созревать арбузы. Потом, весной будет вообще отличное удобрение, после перегнивания корок.

Такой перегной максимально наполнен питательными элементами.

Корочки присыпаем слоем земли или перегноем с компостной кучи. Тогда они быстрее будут превращаться в полезную подкормку.