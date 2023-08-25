Жители Москвы продали 11 квартир за год по указанию мошенников

За 2023 году МВД России по Москва зафиксировало одиннадцать инцидентов с продажей квартир по указанию телефонных мошенников, вводивших москвичей в заблуждение. Во всех случаях злоумышленники звонили своей будущей жертве, сообщая ей, что кто-то пытается продать их квартиру.

Чтобы застраховаться от обмана преступники предлагали потерпевшим самостоятельно продать своё жилище. В дальнейшем неудачливые продавцы переводили вырученные средства на мошеннические счета, поскольку верили, что там их будет безопаснее хранить.