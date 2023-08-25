Сын Пикассо скончался в Швейцарии на 77-ом году жизни

Адвокат Жан-Жак Нойер дал интервью изданию "Agence France-Presse", где заявил, что Клод Руис Пикассо, являющийся сыном Пабло Пикассо, скончался в Швейцарии в возрасте 76 лет. Известно, что у Клода Руиса осталась супруга и два ребёнка. Также Клод Руис Пикассо управлял наследием своего отца с 1989 года.

В июле 2023 года Клод Руис передал полномочия по управлению наследием Пабло Пикассо своей сестре Паломе. Примечательно, что Клод Руис и Палома Пикассо рождены от Франсуазы Жило, занимавшейся писательством.