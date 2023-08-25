Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса рассказала о своей борьбе с нервной анорексией

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула в соцсетях рассказала о своей борьбе с нервной анорексией.

Последние годы страдала нервной анорексией, не хотела о ней говорить, — написала Таллула и показала свою фигуру после выздоровления.

Нервную анорексию у девушки диагностировали 4 года назад: Таллула попала в клинику с расстройством пищевого поведения и депрессией.

У неё также обнаружили синдром гиперактивности и назначили препараты для улучшения концентрации внимания.

Препараты имели побочное действие: из-за них заметно падал вес. Несмотря на это, Таллула не хотела отказываться от лекарств, в итоге в минувшем году её вес упал до 38 килограммов.