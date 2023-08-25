Хаматовой наконец-то увеличили зарплату в Новорижском театре

Чулпан Хаматова теперь закреплена за Новорижским театром.

Сначала ей платили в латвийском учреждении культуры 800 USD (75 500 российских рублей) в месяц. Теперь же заработную плату известной артистке повысили до 1200 USD (113 000 рублей).

Известно, что в эту сумму включены репетиции, спектакли, время проведенное на гастролях, дополнительные выплаты за каждую постановку за счет своей популярности.

Ранее сообщалось, что Хаматова принимает участие в благотворительной акции, суть которой ужин с актрисой. Цена вопроса - 10 000 евро.

Вырученные средства идут на нужды ВСУ.