Хаматовой наконец-то увеличили зарплату в Новорижском театре

Чулпан Хаматова теперь закреплена за Новорижским театром.
Сначала ей платили в латвийском учреждении культуры 800 USD (75 500 российских рублей) в месяц. Теперь же заработную плату известной артистке повысили до 1200 USD (113 000 рублей).
Известно, что в эту сумму включены репетиции, спектакли, время проведенное на гастролях, дополнительные выплаты за каждую постановку за счет своей популярности.
Ранее сообщалось, что Хаматова принимает участие в благотворительной акции, суть которой ужин с актрисой. Цена вопроса - 10 000 евро.
Вырученные средства идут на нужды ВСУ.
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