В Турции хотят исключить спиртное из all inclusive в отелях

В туристической отрасли Турции хотят исключить из системы all inclusive в отелях бесплатный алкоголь - ради снижения стоимости отдыха.

По словам гендиректора туроператора Bentour Дениза Угура, который выступил с такой инициативой, алкоголь является существенной частью расходов отельеров. А отказ от него позволит сократить траты и удешевить туры, сообщает Лента.ру.

Бизнесмен при этом предлагает не полностью отказываться от алкоголя, а предложить отдыхающим «алкогольные пакеты» за дополнительные деньги.

Ранее эксперт туристического рынка Саваш Даш объяснил причины резкого удорожания отдыха в Турции. По его словам, цены выросли из-за повышения цен на продукты, топливо, электроэнергию в стране.

Он также добавил, что сезон 2022 года стал для Турции успешным, и представители туристической отрасли рассчитывали на аналогичный ажиотаж и намеренно подняли цены.