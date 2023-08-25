90-летняя актриса Джоан Коллинз снялась в бикини

Актриса, продюсер, писательница Джоан Коллинз выложила в соцсетях свое фото в купальнике, сообщает Лента.ру.

На снимке 90-летняя звезда отдыхает с 58-летним мужем Перси Гибсоном в Сен-Тропе во Франции. Знаменитость позирует в бассейне в белом бикини, шляпе и солнцезащитных очках. Ее супруг лежит рядом на надувном матрасе.

Поклонники оценили кадр:

Ты стареешь в обратном направлении! Веселая и красивая пара. Всегда выглядишь потрясающе.

В апреле Джоан Коллинз показала стройную фигуру во время прогулки. Звезда тогда снялась в облегающем топе и узких брюках, заправленных в высокие сапоги.