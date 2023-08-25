Лысенков присоединился к актерскому составу картины «Последний богатырь. Наследие»

11:20 2023-08-25

Актер Алексей Лысеков, известный по сериалам "ИП Пирогова", "13-я клиническая", присоединился к съемкам фильма "Последний богатырь. Наследие".

В российской столице продолжают снимать сказку со спецэффектами "Последний богатырь. Наследие".

Дмитрий Лысенков присоединился к актерскому составу проекта.

Артисту досталась роль нового героя, которого зовут Цвырь. "Смесь Квазимодо и Ричарда 3" - так характеризует персонажа Лысенков.

Актер также отмечает, что Цвырь не встречается в сказках ни русских, ни каких-либо еще. Его герой - продукт воображения сценаристов.

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