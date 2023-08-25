Киркоров показал в соцсети свои часы стоимостью более 18 000 USD

Портал Super информирует о том, что исполнитель Филипп Киркоров выложил снимок эксклюзивных часов, которые стоят 18 200 долларов.
Представители музыканта в интервью изданию рассказали, что это подарок артисту от бутика Colette и часовой студии MAD Paris.
Аксессуар - кастомизированный вариант часов Rolex Milgauss с надписью "Who cares I'm already late", что в переводе с английского языка "Какая разница, я уже опоздал".
Таких украшений выпущено всего 5 штук. В настоящее время часы подорожали до 25 000 у.е.
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