Киркоров показал в соцсети свои часы стоимостью более 18 000 USD

Портал Super информирует о том, что исполнитель Филипп Киркоров выложил снимок эксклюзивных часов, которые стоят 18 200 долларов.

Представители музыканта в интервью изданию рассказали, что это подарок артисту от бутика Colette и часовой студии MAD Paris.

Аксессуар - кастомизированный вариант часов Rolex Milgauss с надписью "Who cares I'm already late", что в переводе с английского языка "Какая разница, я уже опоздал".

Таких украшений выпущено всего 5 штук. В настоящее время часы подорожали до 25 000 у.е.