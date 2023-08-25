Валерия выложила редкий снимок старшего наследника Артемия в день его рождения

Под фото Валерия написала поздравление сыну Артемию с днем рождения, отметив, что сорванец вырос в доброго, умного, сильного, надежного, заботливого молодого человека.
Артистка пожелала своему ребенку счастья, здоровья, продвижения по карьерной лестнице.
Певица также призвала Артемия не менять свои принципы при любой жизненной ситуации.
Артемий появился на свет в 1994 году в браке Валерии с Александром Шульгиным.
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