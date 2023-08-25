Билан получил 5 400 000 рублей за выступление на Международном детском культурном форуме

О перечислении огромной суммы на счет Дмитрия Билана за его участие в Международном детском форуме сообщает Телеграм-канал Mash.

Известно, что данная сумма выше его фиксированного гонорара на 30 %.

На форум прибыли несовершеннолетние (12 - 17 лет) из РФ, Китая, Катара и иных государств.

Команды-победители получили вознаграждение чуть менее 3 000 000 российских рублей.

Сам Билан получил 5 400 000 рублей за получасовое выступление.