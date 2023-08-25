Спасти капусту от нашествия гусениц: секретный состав, который решит проблему

Отлично помогает от прожорливых гусениц на капустных грядках состав на основе нашатырного спирта. Для капусты это средство абсолютно безопасно.

Чтобы приготовить состав для обработки, вам нужно будет взять 20 миллилитров нашатырного спирта и развести его в половине ведра воды. После этого можно обрабатывать капусту.

Аналогичным действием обладает припудривание посадок табачной пылью либо золой. Этот метод профилактирует появление гусениц.