Вянет герань: что предпринять, чтобы оказать цветку скорую помощь

13:37 2023-08-25

Если вы заметили, что домашняя герань начинает хиреть и вянуть, пора приступать к решительным действиям.

Для спасения герани вам понадобится обычный сахар и вода. Возьмите четыре стакана воды, и предварительно дайте ей отстояться не менее восьми часов, но и не более двух суток.

Затем аккуратно перелейте воду в другую емкость, избегая попадания осадка. Теперь добавьте в воду две ложки сахара.

Перемешайте воду с сахаром так, чтобы он полностью растворился. Теперь полейте герань сладкой водой, и уже спустя пару дней вы увидите, что цветок заметно оживился.

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