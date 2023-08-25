Вянет герань: что предпринять, чтобы оказать цветку скорую помощь

Для спасения герани вам понадобится обычный сахар и вода. Возьмите четыре стакана воды, и предварительно дайте ей отстояться не менее восьми часов, но и не более двух суток.

Затем аккуратно перелейте воду в другую емкость, избегая попадания осадка. Теперь добавьте в воду две ложки сахара.

Перемешайте воду с сахаром так, чтобы он полностью растворился. Теперь полейте герань сладкой водой, и уже спустя пару дней вы увидите, что цветок заметно оживился.