Шишки на дачном участке помогут сохранить здоровье и плодородие ваших посадок

Шишки, особенно сосновые, являются отличным мульчирующим материалом. А все потому, что они хорошо задерживают воду.

Мульча из шишек хорошо подходит для кустарниковых разновидностей ягод, а также в саду для плодовых деревьев.

Защитят шишки посадки и от вредителей, таких как слизняки и улитки. Для достижения этой цели необходимо выложить слоями шишки, заделывая их в почву, по периметру посадок. Пяти-семи сантиметров будет вполне достаточно, чтобы вредители к вам и не сунулись.