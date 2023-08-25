Шишки на дачном участке помогут сохранить здоровье и плодородие ваших посадок

13:44 2023-08-25

Опытные дачники охотно приносят на свой участок сосновые и еловые шишки: и делают они это не ради украшения.

Шишки, особенно сосновые, являются отличным мульчирующим материалом. А все потому, что они хорошо задерживают воду.

Мульча из шишек хорошо подходит для кустарниковых разновидностей ягод, а также в саду для плодовых деревьев.

Защитят шишки посадки и от вредителей, таких как слизняки и улитки. Для достижения этой цели необходимо выложить слоями шишки, заделывая их в почву, по периметру посадок. Пяти-семи сантиметров будет вполне достаточно, чтобы вредители к вам и не сунулись.

Показать следующие комментарии
Фото