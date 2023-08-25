Виторгана заменили нейросетью во втором сезоне сериала Контакт из-за его позиции против спецоперации

О том, что Максима Виторгана заменили нейросетью в новом сезоне проекта "Контакт" рассказал сам актер в интервью изданию "МК".

Виторган сообщил, что создателей многосерийной ленты вынуждали удалить его героя, игравшего в паре с актрисой Равшаной Курковой, но по сюжету это было практически невозможно.

Из титров вырезана фамилия звезды экрана, а отснятые кадры заменены на дипфейк, который в одно и то же время похож и на Виторгана, и на "грустного воробушка", написано в рецензии к сериалу.

Виторган подытожил, что его ликвидация из "Контакта" произошла по всем известным причинам.