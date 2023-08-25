Заплесневелая мульча: когда ее можно спасти, а когда заменить новой

14:00 2023-08-25

Если на поверхности мульчи появилась плесень, оставлять ситуацию без контроля нельзя: это чревато проблемами с посадками.

Тактика действия будет зависеть от степени повреждения мульчирующего материала плесенью. При фрагментарном ее появлении, можно просто обработать мульчу слабым раствором Фитоспорина.

При наличии большого количества плесени, особенно, если состояние мульчи сказывается и на здоровье растений, ее придется выбросить, просушить почву, провести рыхление, и только после этого положить новый слой мульчи.

В тех случаях, когда мульча намокает и начинает плесневеть до выкладки на грунт на начальных этапах ее можно спасти посредством обработки фунгицидным средством.

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