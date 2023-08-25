Дачный эксперт рассказал, как правильно формировать длинноплетистую тыкву

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Андрей Фродов
Правоохранители выявили подпольное предприятие, специализирующееся на сбыте испорченного куриного мяса.
Наталья Гончарова
Денис Клявер и Стас Костюшкин снова работают вместе в составе группы "Чай вдвоем". Музыканты выступят в шоу "Ну-ка, все вместе!".
Эпидемиологи предполагают, что новая волна заболеваемости COVID-19 в России может начаться в октрябре.
Турецкие отели могут отказаться от предоставления безлимитного алкоголя туристам, которые проживают в отелях.
Светлана Игнатьева
Пока неизвестно, за что именно арестовали Милохина. Но он уже выложил сторис, в котором благодарит друзей за внесенный залог.
Герман Напольский
По традиции, с пресс-тура начался очередной тур фестиваля "Вытокi", нынешний тур- заключительный для этого года
Василий Соколов
В текущем году исполняется ровно 400 лет с момента гибели епископа Русской униатской церкви, архиепископа Полоцкого Иософата Кунцевича.
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