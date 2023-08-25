Экзотические гибриды ягод лучше не сажать: ощутимого урожая они не дадут

Гибрид клубники со вкусом ананаса может эффектно смотреть на грядке, но привычного клубничного аромата у этих ягод нет. И богатый урожай таких ягод получить едва ли получится.

Также опытные дачники не советуют заморачиваться с посадкой черной малины. Кустик образует большое количество отростков корней и побегов до нескольких метров, что существенно затрудняет уход за ним.

К нежелательным ягодам можно причислить и йошту. Это гибридный продукт смородины или крыжовника. Ягоды спеют долго, и на вкус они кислые. А еще кустарник очень сильно привлекает насекомых-вредителей.