В Борисове стартовал заключительный в нынешнем году тур фестиваля "Вытокi"

По традиции, с пресс-тура начался очередной тур фестиваля "Вытокi". Нынешний тур- заключительный для этого года, 25 и 26 августа фестиваль принимает город Борисов Минской области. В рамках пресс-тура представители СМИ посетили известный завод по выпуску автомобилей марки "Geely", стали участниками историко-культурного пролога «Колокола», организаторами которого являются мужской хор «Всехсвятский» кафедрального собора в честь Всех Святых в Минске, Школа звонарей Белорусской Православной Церкви, Борисовская епархия, Борисовский районный исполнительный комитет. Кроме того, журналистов ожидает художественный интерактив «Играйте с нами – рисуйте сами», организованный галереей «АртХаос».

Вечернюю программу фестиваля открывает спектакль Национального академического театра имени Я.Купалы «Женитьба» (проспект Революции, 49, Дворец культуры имени М. Горького, 19.00).

Завершится первый день показом известной спортивной ленты в кинотеатре под открытым небом (20.30). Второй день фестиваля откроется посещением руководства НОК Беларуси, Минспорта и Минской области спортивных объектов района. Фестиваль 26 августа продолжится конкурсом «Капитал места», который познакомит с гастрономическими особенностями, строем и обрядами Борисовского района (Центральная площадь, 11.00). Выставка-продажа «Белорусские бренды» представит продукцию белорусских предприятий, в том числе, разработанную с участием НАН Беларуси (Центральная площадь, 11.00).

В 12.40 стартует олимпийский забег, в котором примут участие около 500 ребят до 9 лет.

Во время торжественной церемонии открытия (Центральная площадь Борисова, 13.00) планируется вручение Президентом НОК Беларуси сертификата на 100 тысяч белорусских рублей руководству района на развитие физической культуры и спорта.

После церемонии торжественного открытия стартует масштабный олимпийский квест. Каждый желающий в возрасте до 14 лет получит возможность принять участие в спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы (Центральная площадь, с 13.00 до 17.00).

Активности будут организованы на более 30 площадках по таким видам спорта, как борьба, бокс, биатлон, велоспорт, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, пулевая стрельба, тяжелая атлетика, настольный теннис, конный спорт, каратэ, хоккей с шайбой, пожарно-спасательный спорт, стрельба из лука, теннис, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, мини-гольф, турнир по брейк-дансу. Свой стенд планирует выставить Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Ожидается и множество иных интересных событий.