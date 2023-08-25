Чай вдвоем, который недавно воссоединился, выйдет на сцену в рамках проекта «Ну-ка, все вместе!»

Через целых 10 лет Денис Клявер и Стас Костюшкин выйдут на сцену впервые вместе в возобновленном составе "Чай вдвоем" в рамках 5-ого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!".

Также члены популярного коллектива выступят здесь в качестве судей на ряду с Сергеем Лазаревым.

О том, какие композиции "Чая вдвоем" прозвучат в эфире программы, неизвестно.

Зрителям остается гадать, будут ли это давно полюбившиеся всем хиты или новые треки, или же и то, и другое сразу.