Милохина арестовали в Дубае из-за того, что он не пристегнул ремень безопасности в авто

Уже известно, что Даню Милохина выпустили под залог, который внесли его друзья и подписчики, собравшие необходимые средства.

Блогер не забыл поблагодарить всех, кто приложил руку к тому, чтобы вытащить его из тюрьмы.

Напомним, что немногим позднее запуска спецоперации Милохин уехал из РФ, из-за чего многие российские бренды прекратили с ним сотрудничество.

В 2020 году Даня занимал 6-ую строчку в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии российского журнала Forbes.