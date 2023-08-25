Милохина арестовали в Дубае из-за того, что он не пристегнул ремень безопасности в авто

Уже известно, что Даню Милохина выпустили под залог, который внесли его друзья и подписчики, собравшие необходимые средства.
Блогер не забыл поблагодарить всех, кто приложил руку к тому, чтобы вытащить его из тюрьмы.
Напомним, что немногим позднее запуска спецоперации Милохин уехал из РФ, из-за чего многие российские бренды прекратили с ним сотрудничество.
В 2020 году Даня занимал 6-ую строчку в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии российского журнала Forbes.
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