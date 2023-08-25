Мужчина похитил свою жену в Красноярском крае после предложения развестись

27-летний житель Красноярского края получил предложение развестись от собственной жены, которая настаивала на незамедлительном расторжении уз брака.

Позднее отказавшийся добровольно давать развод мужчина встретил свою супругу на вокзале в деревне Шалинское, провёл её к машине и силой затолкал женщину в салон.

В тот момент, когда парень похищал девушку, последняя активно звала на помощь, и некоторые люди действительно подходили к автомобилю. Тем не менее, злоумышленник предпочёл быстро уехать, не участвуя в разбирательствах со свидетелями преступления.

Далее мужчина привёз похищенную к родным, однако те вызвали полицию, поскольку увидели на теле женщины следы физического насилия. В настоящий момент похитивший свою жену мужчина арестован.

Следователи установили, что в совершении преступления ему помогал приятель, личность которого выяснить пока не удалось.