Российский комик Денис Косяков расстался с женой после 12 лет брака

Российский актер Денис Косяков разводится с супругой Еленой после 21-го года отношений, из которых 12 пара состояла в браке. Комик расказал об этом в эпизоде шоу "О чем (НЕ) говорят женщины", сообщает Газета.ру.

Денис с другими приглашенными гостями порассуждал о трудностях развода. В качестве примера комик привел свою собственную ситуацию.

Прикинь: 21 год вместе, двое детей, недвижимость. И тут выкарабкаться из всего посложнее. Тут и депрессия уже гораздо мощнее накатывает, - заявил телеведущий.

По словам звезды, они с женой ранее переживали кризисы в отношениях - после 7 и 14 проведенных вместе лет. Но третий оказался решающим.