В Нижнем Новгороде второй раз отменили концерт Люси Чеботиной

Концерт российской исполнительницы Люси Чеботиной отменен в Нижнем Новгороде, сообщает Газета.ру со ссылкой на нижегородское издание «Время».

Как уточняет издание, выступление звезды должно было пройти в концертном зале «Юпитер» 5-го октября. Ранее концерт на эту дату был перенесен с 8-го апреля.

Причина отмены концерта не называется. Билеты на выступление Люси Чеботиной подлежат возврату.

26-летняя певица - исполнительница таких хитов, как «Солнце Монако», «Аэроэкспресс», «ПлакалГолливуд».

В августе исполнительница вошла в список членов жюри проекта «Ты супер!».